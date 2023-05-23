Джикия: Я нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен мне

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём недавнем отсутствии из-за травмы.

«У «Спартака» джикиязависимость, ведь без меня команда пропускает больше? Это комплимент? Спасибо. Но «Спартак» пропускает и со мной», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Футболист признался, что во время паузы из-за травмы он много думал о своей роли в команде и понял, как ему нужен «Спартак», а он нужен «Спартаку».

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, имея в своей копилке 53 очка.