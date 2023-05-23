Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия: Я нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен мне

23 Мая 2023 • 18:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём недавнем отсутствии из-за травмы.

«У «Спартака» джикиязависимость, ведь без меня команда пропускает больше? Это комплимент? Спасибо. Но «Спартак» пропускает и со мной», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Футболист признался, что во время паузы из-за травмы он много думал о своей роли в команде и понял, как ему нужен «Спартак», а он нужен «Спартаку».

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, имея в своей копилке 53 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
18:31 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин – о Лантратове: «Рад, что у «Локомотива» появился надёжный вратарь»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал задачу «Химок» в Первой лиге
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» трижды в сезоне проиграл с разницей в минимум четыре мяча
18:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Я нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен мне
18:15 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» прокомментировал увольнение Юрана
17:45 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: С Йокановичем «Динамо» обыграло четыре гранда
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Ростов» выдохся, исчерпан весь внутренний ресурс»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци заявил, что Промес и Малком — игроки одного уровня
17:13 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв не исключил, что Слуцкий возглавит «Сочи»
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака»
16:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак»: «Травля Соболева неприемлема» 3
16:40 · Россия. Премьер-лига
Кокорин оскорбил фаната за комментарий в соцсети 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит, что Талалаев вернёт «Химки» в РПЛ
16:30 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский прояснил скрытую причину поведения Соболева в дерби 1
16:23 · Россия. Премьер-лига
Умяров рассказал, когда вернётся на поле
Все новости
Рекомендуем