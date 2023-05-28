Деменко: «Дисквалификация Соболева - не особая потеря»

Экс-игрок московского «Спартака» прокомментировал похождения Александра Соболева, который схлопотал четырехматчевую дисквалификацию за слишком энергичное использование нон-вербальной коммуникации на поле. Это случилось в игре против московского ЦСКА. Максим Деменко считает, что московский клуб не особо потеряет из-за отсутствия Соболева.

- Дисквалификация Соболева является потерей для «Спартака», но не слишком большой. Он нагнетает обстановку у ворот, борется, бьется. Посмотрим, как команда будет играть без него, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В воскресенье москвичам предстоит первый матч без Соболева - поединок с «Пари НН».