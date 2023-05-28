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Деменко: «Дисквалификация Соболева - не особая потеря»

28 Мая 2023 • 03:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.42 X 5.00 2 8.00
Через 10 ч. 36 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» прокомментировал похождения Александра Соболева, который схлопотал четырехматчевую дисквалификацию за слишком энергичное использование нон-вербальной коммуникации на поле. Это случилось в игре против московского ЦСКА. Максим Деменко считает, что московский клуб не особо потеряет из-за отсутствия Соболева.

- Дисквалификация Соболева является потерей для «Спартака», но не слишком большой. Он нагнетает обстановку у ворот, борется, бьется. Посмотрим, как команда будет играть без него, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В воскресенье москвичам предстоит первый матч без Соболева - поединок с «Пари НН». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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