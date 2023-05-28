Мор объяснил, почему Промес не забил «Пари НН»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о том, почему нападающий «красно-белых» Квинси Промес не смог забить в матче с «Пари НН». Встреча 29-го тура Российской премьер-лиги завершилась нулевой ничьей.

«Нижегородцы уделяли Промесу большое внимание, постоянно «на нем» было два-три человека. Собственно говоря, «Спартак» и атаковал постоянно правым краем, потому что большинство сил соперника было нацелено на Промеса», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний нидерландец забил 25 мячей и записал на свой счет 10 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.