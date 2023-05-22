Кечинов: «У Соболева была какая-то обида на Рошу»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал скандальный жест Александра Соболева в адрес Виллиана Роши. Эпизод, напомним, произошёл во время вчерашнего дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

«До этого у них была стычка, они что-то на поле не поделили, а потом с каждой минутой напряжение нарастало. Полагаю, у Соболева на него была обида», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что форвард сборной России уже не один раз демонстрировал неприличный жест именно в рамках дерби с ЦСКА.

«Это недостойное поведение взрослого игрока, но он уже извинился», - добавил Кечинов.

Бубнов охарактеризовал жест Соболева