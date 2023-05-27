Ловчев: Абаскалю удалось возродить спартаковский дух

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Благодаря своему отношению к делу в команде Абаскаля существует спартаковский дух. Не случайно «красно-белые» в нынешнем сезоне лидируют по числу волевых побед и спасенных ничьих. Это говорит о том, что у игроков нет безразличия», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

По мнению эксперта, у Абаскаля получилось зажечь огонь в глазах футболистов, в конце матча тренер всегда убегает в раздевалку, это говорит о том, что в нем все кипит и он неравнодушен к игре команды. Ловчев считает это хорошим знаком, ведь у нас давно скептическое отношение к иностранным тренерам, будто они приезжают в Россию только за деньгами.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.