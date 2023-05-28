Джикия — о ничьей с «Пари НН»: «Сегодня подвела реализация»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался после матча 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«Не реализовали свои моменты, хотя были хорошие голевые моменты. Реализация сегодня подвела. Ситуация, когда Гоцук в конце матча поднимал партнера, чтобы тот не тянул время? Все правильно делал», — передает слова Джикии «Чемпионат».

После 29 туров «Спартак» остался на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, не сумев воспользоваться осечкой ЦСКА. На данный момент в копилке «красно-белых» 54 очка. Команда Гильермо Абаскаля отстает от идущих на второй позиции «армейцев» на один балл.