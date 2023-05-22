Гендиректор «Пари НН» оценил разгром «Сочи»

Равиль Измайлов, генеральный директор нижегородского «Пари НН» оценил разгром «Сочи» (4:0) в исполнении своей команды. Напомним, эта победа гарантировала «горожанам» как минимум 14-е место по итогам сезона РПЛ, а также отправила «Химки» в Первую лигу.

«Эта победа подарит нашим игрокам чувство уверенности, мотивацию идти дальше. Заслуженно, красиво победили с обилием разнообразных голов. Полагаю, результат оценили все наши болельщики», - цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Напомним, что в оставшихся двух турах РПЛ нижегородцы ещё могут занять 12-е место и избежать попадания в стыковые матчи. В рамках 29 тура команда Сергея Юрана встретится с московским «Спартаком» в гостях, а в рамках 30 тура – с уже отправленными в Первую лигу «Химками».

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ