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Ловчев: «Не вижу, чтобы игра «Пари НН» с приходом Юрана поменялась коренным образом»

28 Мая 2023 • 14:01 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
1 2.15 X 2.20 2 7.40
2-й тайм

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в преддверии матча 29-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН» поделился мнением об игре нижегородской команды под руководством Сергея Юрана.

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Артёма Горлова. Под руководством 53-летнего специалиста нижегородцы успели провести в чемпионате России семь матчей, одержать две победы, потерпеть четыре поражения и один раз сыграть вничью.

По мнению ветерана, с приходом Юрана на тренерский мостик игра «Пари НН» сильно не изменилась. Также Ловчев подчеркнул, что результат предстоящей встречи со «Спартаком» будет зависеть от действий «красно-белых», так как они регулярно позволяют себе играть расхлябанно в обороне в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы.  

«Не вижу, чтобы игра нижегородцев коренным образом поменялась. Их крупная победа над «Сочи» в предыдущем туре? По сути, всё решили несколько классных дальних ударов. Наверное, игроки «Пари НН» стали действовать чуть строже, выполняя задания нового наставника. Но я хочу сказать, что исход предстоящего поединка будет зависеть не от нижегородской команды, а от «Спартака», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится сегодня, 28 мая, и начнётся он в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Сергей Юран Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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