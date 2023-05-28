Маленькая девочка поддержала вратаря «Спартака» Селихова перед выходом на поле

В подтрибунном помещении перед выходом игроков «Спартака» на матч 29-го тура РПЛ против «Пари НН» вратарь «красно-белых» Александр Селихов получил напутствие от маленькой девочки.

Сейчас идёт первый тайм, счёт пока не открыт — 0:0. Напомним, что победа в этом матче позволит «Спартаку» обогнать в турнирной таблице ЦСКА и выйти на чистое второе место в турнирной таблице. Нижегородцы, в свою очередь, в случае успеха имеют возможность сравняться по очкам с «Крыльями Советов», которые сейчас занимают 12-ю строчку, позволяющую избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.