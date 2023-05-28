Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маленькая девочка поддержала вратаря «Спартака» Селихова перед выходом на поле

28 Мая 2023 • 14:29 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

В подтрибунном помещении перед выходом игроков «Спартака» на матч 29-го тура РПЛ против «Пари НН» вратарь «красно-белых» Александр Селихов получил напутствие от маленькой девочки.

Сейчас идёт первый тайм, счёт пока не открыт — 0:0. Напомним, что победа в этом матче позволит «Спартаку» обогнать в турнирной таблице ЦСКА и выйти на чистое второе место в турнирной таблице. Нижегородцы, в свою очередь, в случае успеха имеют возможность сравняться по очкам с «Крыльями Советов», которые сейчас занимают 12-ю строчку, позволяющую избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.38 5.20 8.20
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
4
2.65 3.60 2.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
18:52 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Призовые места займут «Спартак» и ЦСКА
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» – лучший клуб весны в РПЛ по набранным очкам и забитым голам
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забивает в 14 матчах РПЛ подряд, это лучшая голевая серия клуба за 10 лет
18:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Хлусевич подвёл итоги матча против «Пари НН»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Мор объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Пари НН»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартак» уже в отпуске, у игроков нет мотивации
18:20 · Россия. Премьер-лига
На дерби «Динамо» - «Локомотив» пришло 17 тысяч человек
18:20 · Россия. Премьер-лига
Рассказов отыграл один гол в матче с «Факелом»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Ненахов забил третий гол «Локомотива» в ворота «Динамо»
18:14 · Россия. Премьер-лига
«Амкал» снова сыграет с командой РПЛ
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Ахмат» огласили стартовые составы
18:05 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Нас ждёт непредсказуемая борьба за серебро РПЛ»
18:04 · Россия. Премьер-лига
Глушенков сравнял счёт в матче с «Динамо»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Пари НН»
17:58 · Россия. Премьер-лига
«Факел» упрочил перевес в матче с «Крыльями Советов»
Все новости
Рекомендуем