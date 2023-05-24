В «Ростове» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Глебову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал возможный переход хавбека команды Данила Глебова в «Спартак».

«Мне ничего об этом неизвестно, к нам не поступало предложений из «Спартака», — заявил Рыскин Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности «Спартака» в услугах 23-летнего футболиста. Отмечалось, что «красно-белые» готовы предложить за капитана «Ростова» 6-7 миллионов евро, однако дончане хотят выручить за своего игрока минимум 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.