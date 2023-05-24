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Шавло посоветовал Соболеву беречь свои нервы

24 Мая 2023 • 19:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло обратился к Александру Соболеву, нападающему «красно-белых». Сегодня КДК РФС дисквалифицировал нападающего за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши, который форвард продемонстрировал бразильцу в минувшее воскресенье в рамках московского дерби.

«Желаю Александру беречь свои нервы и не реагировать так на поле, потому что он подводит команду. Особенно сейчас, когда «Спартаку» как никогда необходимы забитые голы и форвард», - цитирует Шавло «РБ Спорт».

Соболев получил дисквалификацию на четыре игры.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Александр Соболев
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