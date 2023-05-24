Шавло посоветовал Соболеву беречь свои нервы

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло обратился к Александру Соболеву, нападающему «красно-белых». Сегодня КДК РФС дисквалифицировал нападающего за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши, который форвард продемонстрировал бразильцу в минувшее воскресенье в рамках московского дерби.

«Желаю Александру беречь свои нервы и не реагировать так на поле, потому что он подводит команду. Особенно сейчас, когда «Спартаку» как никогда необходимы забитые голы и форвард», - цитирует Шавло «РБ Спорт».

Соболев получил дисквалификацию на четыре игры.