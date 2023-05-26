Гаджиев считает, что нападающего «Спартака» Соболева стоило дисквалифицировать на большее количество игр

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, 26-летний форвард был дисквалифицирован на четыре игры за жест, показанный им в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши по ходу матча 28-го тура РПЛ.

По мнению Гаджиева, Соболев заслуживал более сурового наказания за свой поступок, так как своим жестом он проявил неуважение не только к Роше, но и к болельщикам, которые присутствовали в этот момент на стадионе.

«Если бы это был первый такой случай, то это один разговор. Но надо учитывать то, что нападающий частенько замечен в неспортивном поведении. Можно было дать ему и побольше игр в качестве бана, Соболеву такие меры пошли бы только на пользу», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. После 28 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.