Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев считает, что нападающего «Спартака» Соболева стоило дисквалифицировать на большее количество игр

26 Мая 2023 • 10:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.37 X 5.10 2 8.00
28.05 14:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, 26-летний форвард был дисквалифицирован на четыре игры за жест, показанный им в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши по ходу матча 28-го тура РПЛ.

По мнению Гаджиева, Соболев заслуживал более сурового наказания за свой поступок, так как своим жестом он проявил неуважение не только к Роше, но и к болельщикам, которые присутствовали в этот момент на стадионе.  

«Если бы это был первый такой случай, то это один разговор. Но надо учитывать то, что нападающий частенько замечен в неспортивном поведении. Можно было дать ему и побольше игр в качестве бана, Соболеву такие меры пошли бы только на пользу», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. После 28 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
11:20 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» отреагировали на интерес «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку
11:17 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Продление контракта Дзюбы — правильное решение руководства «Локомотива»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Николаев рассказал, сколько голов забьёт Дзюба в новом сезоне РПЛ
11:06 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что нападающего «Спартака» Соболева стоило дисквалифицировать на большее количество игр
10:23 · Россия. Премьер-лига
Аксёнов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
10:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» навязать борьбу «Зениту»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев отреагировал на новый контракт Дзюбы с «Локомотивом»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зенит» - очевидный флагман российского футбола»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «У меня есть регалии в ЦСКА, но я даже на 60 процентов не чувствую себя причастным к этим успехам»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о Галактионове: «Осенью «Локомотив» просто убили, но сейчас ситуация изменилась»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Дзюба показал, что он мастер»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Газзаев рассказал, как отразится на «Зените» уход Малкома
08:41 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Есть 4-5 команд, которые способны создать конкуренцию «Зениту»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал задачу ЦСКА на следующий сезон РПЛ
Все новости
Рекомендуем