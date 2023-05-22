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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич: «Перед «Спартаком» всегда стоят самые высокие задачи»

22 Мая 2023 • 10:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о борьбе за серебряные медали текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, после 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. От второго ЦСКА «красно-белые» отстают на один балл. До конца турнира командам осталось провести по две встречи.

Хлусевич заявил, что подводить итоги сезона пока рано, поскольку команда ещё продолжает вести борьбу за медали. По словам футболиста, «красно-белые» всегда ставят перед собой самые высокие задачи.

«Оценим сезон после крайней игры. Можно ли назвать сезон успешным, если попадём в двойку? Трудно сказать. В любом случае, «Спартак» всегда метит на чемпионство», —  цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 28 мая против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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