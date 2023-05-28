В «Пари НН» заявили, что у клуба есть кредит доверия к Юрану

Генеральный директор клуба «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что у руководства клуба есть кредит доверия к главному тренеру Сергею Юрану.

Однако спортивный деятель отметил, что ещё рано оценивать работу, так впереди ещё важные игры.

«Посмотрим, как сложится таблица и сыграют соперники. К сожалению, сейчас такой момент, когда не всё зависит от нас, а ещё и от игр соперников», - приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Напомним, что «Пари НН» обезопасил себе от прямого вылета в Первую лигу и за тур до конца чемпионата располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. В последнем туре подопечные Сергея Юрана сыграют против «Химок».