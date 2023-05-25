Булыкин объяснил, почему не включил Абаскаля в тройку лучших тренеров сезона

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал трёх лучших тренеров текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил Сергея Семака («Зенит»), Владимира Федотова (ЦСКА) и Михаила Галактионова («Локомотив»). Булыкин отметил, что не стал включать в тройку лучших тренеров наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля по причине того, что текущей весной «красно-белые» выглядят неубедительно.

«Спартак» должен был биться за чемпионство с «Зенитом», а сейчас бьётся с «Ростовом» за третье место. Это явно не то, чего от него ждали. Я пока не готов вписать его в свою тройку лучших, когда один выиграл чемпионство, другой борется за серебряные медали и Кубок, а третий выдал нереальный финальный отрезок», — цитирует Булыкина Sport24.

После 28 туров РПЛ «Спартак» Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 28 мая против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.