Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин объяснил, почему не включил Абаскаля в тройку лучших тренеров сезона

25 Мая 2023 • 14:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.37 X 5.10 2 8.00
28.05 14:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал трёх лучших тренеров текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил Сергея Семака («Зенит»), Владимира Федотова (ЦСКА) и Михаила Галактионова («Локомотив»). Булыкин отметил, что не стал включать в тройку лучших тренеров наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля по причине того, что текущей весной «красно-белые» выглядят неубедительно.

«Спартак» должен был биться за чемпионство с «Зенитом», а сейчас бьётся с «Ростовом» за третье место. Это явно не то, чего от него ждали. Я пока не готов вписать его в свою тройку лучших, когда один выиграл чемпионство, другой борется за серебряные медали и Кубок, а третий выдал нереальный финальный отрезок», — цитирует Булыкина Sport24.

После 28 туров РПЛ «Спартак» Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 28 мая против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Дмитрий Булыкин Владимир Федотов Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
14:39 · Россия. Премьер-лига
Сутормин ответил на вопрос, кто в «Зените» сильнее всех напился во время празднования
14:36 · Россия. Первая лига
Игрок «Балтики» Казаев: «У меня ещё год контракта, но, если захотят убрать, это будет мало что значить»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Хаджикадунича: «Моя работа – сделать всё, чтобы игроку было хорошо» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему не включил Абаскаля в тройку лучших тренеров сезона
14:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Жаль, что зимой Баринова не отпустили в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Крамарича опроверг информацию о переходе футболиста в «Сочи»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Тюкавину не нужно уходить из «Динамо»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил шансы «Спартака» обогнать ЦСКА
13:21 · Россия. Премьер-лига
Сутормин ответил, допускает ли уход из «Зенита»
13:16 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» подписал контракт с футболистом из Словении
13:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о зарплате Дзюбы в «Локомотиве»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роша претендует на звание лучшего защитника РПЛ» 1
12:50 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Надеялся, что Соболев получит меньшую дисквалификацию»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Ренан останется на следующий сезон в «Зените»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела отреагировал на интерес «Ромы»
Все новости
Рекомендуем