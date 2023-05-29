Известный российский футболист Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН» (0:0).

- Вы наблюдали за вчерашней игрой?

- Нет, но я удивлён, что «Спартак» не выиграл. Предполагал, что «Пари НН» будет биться, но ЦСКА днём ранее предсказуемо отступился. Думал, «Спартак» выиграет в один мяч. У «Спартака» всё нормально (смеётся). Я всё время говорю то, что вижу. Когда говоришь правду, многим не нравится. В борьбе за второе место смысла особого нет. В еврокубках всё равно не играют. Такая же ситуация у «Локомотива» и «Динамо». Какая разница, что ты займёшь - седьмое место или восьмое? Разницы нет.

- Можете сказать, что во второй части сезона у Абаскаля не задалось?

- Я говорил о его уровне ещё в начале сезона, тогда многим это не нравилось. С другой стороны, что переживать ему и его тренерскому штабу? У них всё хорошо, всё в порядке.

- Может прерваться его карьера в Москве.

- Поверьте, он не расстроится. Уедут и всё - у них всё хорошо. Вернутся в Европу - будет тяжело. Там-то Абаскаль и его помощники никому не нужны. В «Торпедо» тоже пришёл ноунейм какой-то. Теперь вылетели и он говорит, что никуда не уедет. Конечно, никуда не уедет. Кто их там возьмёт? Это у нас таких откапывают непонятно как. Такая страна, столько людей играло в футбол, а они тут отдыхают, — сказал Мостовой.