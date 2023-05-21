«Спартак» не проигрывает клубам из Москвы на протяжении семи матчей

Сегодня вечером московский «Спартак» обыграл в дерби принципиальных соперников из столичного ЦСКА – 2:1. Как сообщает Opta Sports, благодаря победе «красно-белые» продлили свою беспроигрышную серию против клубов из Москвы – она на данный момент составляет семь матчей и насчитывает пять побед и два ничейных исхода.

Как отмечают аналитики, в последний раз у «красно-белых» была более длительная подобная серия в 2005-2007 годах – она насчитывала 14 матчей кряду.

Отметим, что после победы «Спартак» вышел на чистое третье место в турнирной таблице РПЛ, у команды 53 очка – вся борьба за медали впереди, в оставшихся двух турах. ЦСКА на втором месте с 54 очками.