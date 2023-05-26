Мостовой рассказал, кого должен подписать «Спартак» для борьбы за чемпионство

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова в столичный клуб.

«Усилил ли бы Глебов «Спартак»? Нужно понимать, какие цели и задачи будут у клуба. Если «Спартак» хочет сместить «Зенит» с первого места, то им стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Эксперт признался, что не может однозначно ответить на вопрос о том, поможет ли Глебов «Спартаку» бороться за золотые медали в чемпионате России.

Ранее в СМИ сообщалось, что капитан ростовского клуба попал в шорт-лист «красно-белых».

В текущем сезоне 23-летний Глебов забил четыре гола и сделал пять ассистов в 37 матчах во всех турнирах.