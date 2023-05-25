Стало известно, вернётся ли Шильцов в «Спартак»

Агент Ринат Мавлетдинов, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Константина Шильцова, высказался о будущем игрока. Напомним, 21-летний хавбек выступает за нижегородский клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Спартаку».

«Шильцов возвращается в «Спартак», а дальше будем думать. Будем ли рассматривать другой вариант? У игрока действующий контракт со «Спартаком», — цитирует Мавлетдинова Metaratings.

В сезоне-2022/23 Шильцов принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.