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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Не схватили подарок от ЦСКА: Что «Спартаку» надо менять в следующем сезоне

28 Мая 2023 • 20:41 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

В воскресенье «Спартак» не смог дома обыграть «Пари НН» и, скорее всего, лишился шансов стать вторым по итогам сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об очередном матче «красно-белых».

По ходу матча с «Пари НН» не покидало ощущение, что «Спартак» будто выжидал, когда наступит концовка поединка. Как известно, «красно-белые» являются самой волевой командой чемпионата, набравшей наибольшее количество очков, уступая по ходу матча. К тому же подопечные Гильермо Абаскаля часто забивают в концовках. И вот казалось, что «Спартак» будто ждал, когда понадобится проявлять характер и вырывать победу. Первый тайм и половину второго «красно-белые» играли, не слишком утруждая себя. Зато в концовке подопечные Абаскаля действительно добавили и имели несколько роскошных шансов, чтобы забить. Однако этого не получилось.

«Спартак» действительно большую часть матча не спешил, словно чувствуя уверенность, что победа никуда не денется. Абаскаль будто делал ставку на концовку матча. «Красно-белые» минут 70 катали мяч, изматывая «Пари НН», потом сделали пару замен и ещё больше надавили. Проблема в том, что соперник с каждой минутой становился увереннее в своих силах и верил, что сможет набрать важное для себя очко. В концовке капитан нижегородцев Кирилл Гоцук просто источал спокойствие.

Сыграй ставка Абаскаля, можно было бы опять говорить о характере «Спартака», о том, что команда вновь вырвала победу. Учитывая, что в этом случае «красно-белые» забрались бы на второе место, хвалебные отзывы в целом были бы заслуженными. Однако этого не случилось. В итоге получилось, что «Спартак» большую часть матча ничего не смог создать против команды, которая в следующем сезоне может оказаться в Первой лиге. По крайней мере, вполне вероятно, что подопечным Сергея Юрана предстоят стыковые матчи.

Матч против «Пари НН» стал наглядным примером того, что «Спартаку» надо обязательно улучшать в следующем сезоне, если будет ставить перед собой какие-то серьёзные цели. В матчах с соперниками подобного уровня команда, претендующая на высокие места, должна побеждать спокойнее. Не нужен надрыв, не нужно геройство, чтобы выигрывать у оппонента, который борется за выживание. В таких поединках нужно демонстрировать не характер, а класс. Однако «Спартаку» этого отчаянно не хватает. «Красно-белые» остаются командой куража, но только на настрое что-то завоевать просто невозможно.

Класс, конечно, приходит с опытом. «Спартаку» этого аспекта не хватает. Литвинов и Денисов молоды, Зиньковский проводит первый сезон в команде, которая ставит перед собой задачи. Наверное, пока нет должного опыта у Пруцева, чтобы действовать спокойнее. Очевидно, что пора бы уже Михаилу Игнатову брать ответственность на себя в большей степени. С другой стороны, кажется, что Абаскалю самому не хватает этого самого опыта.

Отдельный вопрос по прошедшему матчу – это Виктор Мозес. Когда нигериец вышел, сразу стало заметно, насколько команда прибавила. В Мозесе виден и класс, и опыт, которого «Спартаку» так не хватало большую часть матча с «Пари НН». Очень хочется понять, неужели он не был готов хотя бы на тайм? И очевидно, что «красно-белым» нужно сделать всё, чтобы сохранить этого футболиста в команде, если есть надежда добиться чего-то серьёзного.

«Спартак», скорее всего, упустил второе место, ведь перед последним туром команда остаётся позади ЦСКА. При этом в последнем туре «красно-белых» ждёт матч в Самаре, где «Крылья Советов» будут биться. Если подводить итоги сезона, то «Спартак» прекрасно натренировал характер. Однако, кроме этого, команде срочно нужно прибавлять в классе.

Роман Андреев

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Спартак Москва ЦСКА Москва
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Комментарии (1)
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redwhite1959
28 Мая 2023 в 21:10
Согласен с автором, что команде надо прибавлять в классе - повысить реализацию опасных и голевых моментов, в том числе - эффективность стандартов, не допускать грубейших - в своём большинстве - детских ошибок - в обороне. Но и ещё нужно добавить - команде необходимо прибавлять в креативности - то бишь футбольном интеллекте! Действия в атаке и обороне "Спартака" - зачастую - легко "читаются" соперниками, потому что красно-белые действуют по "шаблону", не ставя никаких серьёзных задач ни для защиты ни для атаки своих визави. Вывод - для выполнения этих требований - повышения класса и креативности - нужны более классные и креативные игроки уровня Промеса, Мозеса, Жиго, Фернандо и Адриано. С Масловым, Денисовым, Пруцевым, Черновым, Классеном, Рыбусом и другими серьёзных задач в следующем сезоне не решить!((
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