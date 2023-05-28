Прудников: «Очень надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Пари НН»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Пари НН».

Эксперт отметил, что победа в предстоящей встрече позволит «красно-белым» подняться на второе место в турнирной таблице. По мнению Прудникова, футболисты «Спартака» будут к этому стремиться.

«ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Поэтому, если в воскресенье «Спартак» победит «Пари НН», это будет просто очень хорошо для «красно‑белых». Выиграет ли «Спартак» у «Пари НН»? Очень на это надеюсь», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.