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Защитник «Спартака» Хлусевич подвёл итоги матча против «Пари НН»

28 Мая 2023 • 18:34 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о безгллевой ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против футбольного клуба «Пари НН».

Игрок отметил, что «красно-белым» просто не хватило реализации.

«Были моменты, надо было просто забить один гол. Думаю, было бы легче. Все‑таки «Нижний» оборонялся в основном два тайма, — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич Пари НН
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