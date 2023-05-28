Защитник «Спартака» Хлусевич подвёл итоги матча против «Пари НН»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о безгллевой ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против футбольного клуба «Пари НН».

Игрок отметил, что «красно-белым» просто не хватило реализации.

«Были моменты, надо было просто забить один гол. Думаю, было бы легче. Все‑таки «Нижний» оборонялся в основном два тайма, — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов».