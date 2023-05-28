Гладилин рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, какую позицию нужно обязательно усилить столичному клубу.

Гладилин отметил, что уже давно нужно было искать хорошего центрального защитника, и нужно было это делать сразу после ухода Самуэля Жиго в «Марсель».

«Достойного партнера для Герогия в команде нет. Если начали поиски нового центрального защитника, то это правильное решении, ведь данная позиция — слабое место «Спартака», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко