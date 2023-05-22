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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран извинился перед болельщиками «Пари НН»

22 Мая 2023 • 23:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Наставник нижегородского «Пари НН» Сергей Юран извинился перед фанатами его команды после победы над «Сочи» (4:0). А всё дело в том, что специалист чувствует вину за прошлые игры в исполнении нижегородцев, в которых команда под его руководством не могла победить.

«Хотел перед болельщиками извиниться, что раньше мы не показывали такой футбол или хотя бы похожий. На это есть объективные причины», - заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после разгрома сочинцев нижегородский коллектив как минимум избежит прямого вылета из Премьер-лиги.

В следующем туре РПЛ нижегородцы отправятся в Москву на поединок со «Спартаком».

«Сочи» жестоко разгромлен в Нижнем Новгороде

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Сочи Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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