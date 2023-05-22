Юран извинился перед болельщиками «Пари НН»

Наставник нижегородского «Пари НН» Сергей Юран извинился перед фанатами его команды после победы над «Сочи» (4:0). А всё дело в том, что специалист чувствует вину за прошлые игры в исполнении нижегородцев, в которых команда под его руководством не могла победить.

«Хотел перед болельщиками извиниться, что раньше мы не показывали такой футбол или хотя бы похожий. На это есть объективные причины», - заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после разгрома сочинцев нижегородский коллектив как минимум избежит прямого вылета из Премьер-лиги.

В следующем туре РПЛ нижегородцы отправятся в Москву на поединок со «Спартаком».

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