Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в Россию ближайшим летом.

«Если поступит предложение, я обязательно рассмотрю его», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. На посту наставника «красно-белых» итальянец выиграл чемпионат и Суперкубок России. Последним местом работы 59-летнего специалиста на сегодняшний день остаётся «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.

После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка.