Артур Нигматуллин: «Тренер просит не смотреть в таблицу, но подсознательно всё равно переживаешь»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Пари НН» (0:0) Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Судя по эмоциям, ничейным результатом матча со «Спартаком» на выезде вы довольны?

- Ну, конечно, мы довольны, потому что так складывалась игра. В первом тайме у нас получалось. Во втором тайме до середины тоже. А потом просто стали на отбив играть, а надо было продолжать играть. Поэтому по игре это очко в копилку в любом случае. Пользуюсь случаем и передаю привет эксперту, который меня выбрал, потому что ребенок всегда спрашивает: «Папа, когда будет приз?». Я ему пообещал и обещание сдержал.

- Кто сегодня был самым опасным соперником в составе «Спартака», от кого исходила наибольшая угроза?

- Я думаю, да там все игроки хорошего уровня. И Промес, который всегда под правую убирает, и Зиньковский постоянно. Хорошие футболисты. Николсон вышел и мог игру решить, так получилось, что я руки расставил, и он попал.

- Расскажите про этот сэйв. Вы не просто руки выставили, а и выдернули руку, чтобы спасти.

- Когда уже просто в створе, семь метров там, надо просто большую часть створа закрыть и всё.

- Сегодня вечером играют «Крылья Советов» и «Факел». От этого матча в том числе зависит и судьба «Пари НН» в этом сезоне. Будете ли эту игру смотреть?

- Конечно, у нас есть свой интерес. Будем смотреть и переживать в любом случае, как бы там ни сложилась эта и следующая игра, что будет, то будет. Я горд своей командой, я думаю, что у нас все получится.

- Сергей Юран говорит, что запрещает смотреть в таблицу. Все-таки это требование не всегда исполняете? Поглядываете туда?

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- Нет, конечно, понятно, тренер просит, но подсознательно все равно переживаешь. Хочется оказаться там без стыков, но опять же, как получится. Здесь трудно загадывать, это футбол.