Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Артур Нигматуллин: «Тренер просит не смотреть в таблицу, но подсознательно всё равно переживаешь»

28 Мая 2023 • 16:19 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

Лучший футболист матча «Спартак» - «Пари НН» (0:0) Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Судя по эмоциям, ничейным результатом матча со «Спартаком» на выезде вы довольны?

- Ну, конечно, мы довольны, потому что так складывалась игра. В первом тайме  у нас получалось. Во втором тайме до середины тоже. А потом просто стали на отбив играть, а надо было продолжать играть. Поэтому по игре это очко в копилку в любом случае. Пользуюсь случаем и передаю привет эксперту, который меня выбрал, потому что ребенок всегда спрашивает: «Папа, когда будет приз?». Я ему пообещал и обещание сдержал.

- Кто сегодня был самым опасным соперником в составе «Спартака», от кого исходила наибольшая угроза?

- Я думаю, да там все игроки хорошего уровня. И Промес, который всегда под правую убирает, и Зиньковский постоянно. Хорошие футболисты. Николсон вышел и мог игру решить, так получилось, что я руки расставил, и он попал.

- Расскажите про этот сэйв. Вы не просто руки выставили, а и выдернули руку, чтобы спасти.

- Когда уже просто в створе, семь метров там, надо просто большую часть створа закрыть и всё.

- Сегодня вечером играют «Крылья Советов» и «Факел». От этого матча в том числе зависит и судьба «Пари НН» в этом сезоне. Будете ли эту игру смотреть?

- Конечно, у нас есть свой интерес. Будем смотреть и переживать в любом случае, как бы там ни сложилась эта и следующая игра, что будет, то будет. Я горд своей командой, я думаю, что у нас все получится.

- Сергей Юран говорит, что запрещает смотреть в таблицу. Все-таки это требование не всегда исполняете? Поглядываете туда?

Реклама


- Нет, конечно, понятно, тренер просит, но подсознательно все равно переживаешь. Хочется оказаться там без стыков, но опять же, как получится. Здесь трудно загадывать, это футбол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артур Нигматуллин Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.38 5.20 8.20
Видео
29 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
0
2.65 3.60 2.65
Видео
29 мин
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
16:56 · Россия. Премьер-лига
Червиченко дал совет руководителям «Спартака»
16:54 · Россия. Премьер-лига
У «Спартака» худшая посещаемость за последние 19 лет
16:52 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Без Карасёва и Левникова «Спартак» совсем не нравится»
16:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» быстро повёл в матче с «Крыльями Советов»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал причину отсутствия Глушакова в матче со «Спартаком»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Юран пообщался с игроком «Спартака» после матча
16:46 · Россия. Премьер-лига
Алпатов объяснил выход Тюкавина и Смолова в старте «Динамо»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Юран не проигрывал «Спартаку» как тренер
16:39 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Естественно, с Дзюбой вариативность немного больше»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Спартака» пробили по воротам «Пари НН» 25 раз
16:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев верит в победу «Динамо» над «Локомотивом»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отметил значение психологического настроя перед матчем с «Факелом»
16:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили на вопрос о наказании для Соболева
16:28 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» остались недовольны результатом матча с «Пари НН»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Уделили внимание аспектам в переходных фазах, потому что «Крылья» любят проводить быстрые атаки»
Все новости
Рекомендуем