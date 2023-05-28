Агент сообщил, что защитник Гоцук не покинет «Пари НН»

Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, высказался о будущем своего клиента.

Агент сообщил, что в следующем сезоне Гоцук продолжит выступать за команду из Нижнего Новгорода.

«У Гоцука контракт с «Пари НН» до 2024 года. Он продлил контракт недавно. Поэтому Кирилл остаётся в клубе в следующем сезоне», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «Пари НН» 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В настоящий момент нижегородцы проводят матч 29-го тура РПЛ против «Спартака». Сейчас идёт начало второго тайма, счёт пока не открыт (0:0).