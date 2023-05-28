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Агент сообщил, что защитник Гоцук не покинет «Пари НН»

28 Мая 2023 • 15:16 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
1 2.15 X 2.20 2 7.40
2-й тайм

Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, высказался о будущем своего клиента.

Агент сообщил, что в следующем сезоне Гоцук продолжит выступать за команду из Нижнего Новгорода.

«У Гоцука контракт с «Пари НН» до 2024 года. Он продлил контракт недавно. Поэтому Кирилл остаётся в клубе в следующем сезоне», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «Пари НН» 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В настоящий момент нижегородцы проводят матч 29-го тура РПЛ против «Спартака». Сейчас идёт начало второго тайма, счёт пока не открыт (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Гоцук Пари НН Андрей Талаев
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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