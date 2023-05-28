Бушманов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Пари НН»

Российский тренер и бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал ничью «красно-белых» в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«Спартаку» не хватило остроты, давления и неожиданных ходов для победы. «Пари НН» оборонялся низко, но это было ожидаемо. В атаке «красно-белым» не хватило индивидуального мастерства», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 27 баллов.

В последнем туре «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов», а нижегородцы будут принимать «Химки».