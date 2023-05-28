Ловчев: «Спартак» победит «Пари НН» со счётом 2:0»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Пари НН».

По мнению ветерана, несмотря на то, что «Спартак» потратил много эмоций в дерби против ЦСКА, а также на отсутствие дисквалифицированного нападающего Александра Соболева, в предстоящей встрече «красно-белые» сумеют одержать победу, не пропустив при этом ни одного мяча.

«Абаскалю предстоит выбрать, кого – Бальде или Николсона – поставить с первых минут. Ведь не стоит забывать, как опасен при «стандартах» в чужой штрафной капитан нижегородцев Кирилл Гоцук. Высокорослый нападающий обязательно нужен «Спартаку». Думаю, «Спартак» забьёт парочку, причём откроет счёт ещё в первом тайме, и победит – 2:0», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в случае победы «красно-белые» выйдут на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ.