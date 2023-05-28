У «Спартака» худшая посещаемость за последние 19 лет

«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в последнем домашнем матче сезона. На «Открытие Банк Арене» собралось чуть больше 10 тысяч зрителей.

Как сообщает Metaratings, в текущем сезоне средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» составила 10 912 человек. Если не брать в расчет сезон с ковидными ограничениями, то это худший показатель посещаемости «Открытие Банк Арены» с 2014 года.

В целом, последний раз у «красно-белых» были такие низкие цифры в 2004 году, в том сезоне средняя посещаемость команды составила 8 977 зрителей.

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. В заключительном туре подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют с «Крыльями Советов» (3 июня).