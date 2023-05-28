Игрок «Пари НН» Александров: «Нигматуллин провёл хороший матч со «Спартаком», вытащил в нужный момент»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался после ничьей в матче 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

«Не особо хочу оценивать свою игру, потому что все молодцы, особенно Артур Нигматуллин. Он провел хороший матч, вытащил в нужный момент. Не сказал бы, что это был один из лучших моих матчей», — приводит слова Александрова Sport24.

Футболист отметил, что пока рано подводить итоги сезона, команда еще не выполнила главную задачу — сохранение прописки в РПЛ.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 матча во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей.

После 29 туров «Пари НН» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 27 очков.