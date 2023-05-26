Орлов указал на проблемы Промеса с законом

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, можно ли считать Квинси Промеса легендой «Спартака» после того, как нидерландец стал лучшим бомбардиром в истории клуба в чемпионате России.

По словам Орлова, оценивать статус Промеса пока что рано. Комментатор считает, что это нужно будет делать после того, как Квинси завершит свои выступления в клубе.

«Промес - хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несёт из Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» - это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда - это человек, без отрицательных явлений», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

При этом Орлов отметил, что «Спартак» сам решит, является ли Промес легендой клуба.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 мая – против «Пари НН» на своём поле.