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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов указал на проблемы Промеса с законом

26 Мая 2023 • 15:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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28.05 14:00

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, можно ли считать Квинси Промеса легендой «Спартака» после того, как нидерландец стал лучшим бомбардиром в истории клуба в чемпионате России.

По словам Орлова, оценивать статус Промеса пока что рано. Комментатор считает, что это нужно будет делать после того, как Квинси завершит свои выступления в клубе.

«Промес - хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несёт из Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» - это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда - это человек, без отрицательных явлений», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

При этом Орлов отметил, что «Спартак» сам решит, является ли Промес легендой клуба.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 мая – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Квинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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