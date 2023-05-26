Гаврилов: «В «Манчестер Сити» у Холанна больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слова экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который ранее заявил, что нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну в РПЛ пришлось бы сложнее, чем в Англии.

По словам ветерана, нападающий зависим от своих партнёров, поэтому большое значение имеет то, кто помогал бы звёздному норвежцу в российском клубе. В частности, Гаврилов считает, что в «Спартаке» у Холанна было бы меньше возможностей забить, чем в «Манчестер Сити».

«Да, индивидуально он может обыграть и забить, но такие моменты будут не в каждом матче. Играя с такими партнёрами как в «Манчестер Сити» у Холанна будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Холанн провёл за «Манчестер Сити» 51 матч, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.