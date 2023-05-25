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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич: «Для «Спартака» чем выше, чем лучше»

25 Мая 2023 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.37 X 5.10 2 8.00
28.05 14:00

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич дал комментарий насчёт борьбы за серебряные медали Премьер-лиги.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. От второго ЦСКА команда Гильермо Абаскаля отстаёт на один зачётный балл.

«Любые медали важны, какими бы они ни были. Для нас сейчас - чем выше, тем лучше. Главное, что мы обыграли ЦСКА и заработали 3 очка, которые для нас были очень важны», - сказал Хлусевич, чьи слова приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 мая – против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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