Хлусевич: «Для «Спартака» чем выше, чем лучше»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич дал комментарий насчёт борьбы за серебряные медали Премьер-лиги.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. От второго ЦСКА команда Гильермо Абаскаля отстаёт на один зачётный балл.

«Любые медали важны, какими бы они ни были. Для нас сейчас - чем выше, тем лучше. Главное, что мы обыграли ЦСКА и заработали 3 очка, которые для нас были очень важны», - сказал Хлусевич, чьи слова приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 мая – против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.