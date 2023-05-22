Ноль ударов в створ, удаление и четыре пропущенных мяча: «Сочи» жестоко разгромлен в Нижнем Новгороде

«Пари НН» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 22 мая на стадионе «Нижний Новгород».

Турнирная таблица обязывала «Пари НН» активизироваться, «Факел» и «Крылья Советов» взяли хороший темп, устроив бойню за одно место над зоной стыковых матчей. Подключиться мог и нижегородский клуб, для этого нужно было побеждать «Сочи», не обременённый турнирными задачами на финише сезона.

«Пари НН» играл с позиции силы, больше владел инициативой, но долгое время не получалось всерьёз подобраться к воротам Дениса Адамова. В первом тайме вообще не было ударов в створ ворот, что многое может вам сказать о течении матча. За первые 45 минут команды вообще лишь по разу потревожили друг друга. Мелкадзе упал в штрафной площади «Пари НН» и ждал пенальти, но рефери и его помощники никак не отреагировали.

Хозяева ответили пристрелочной атакой под конец тайма: Стоцкий промчался по левому краю и покатил чуть назад на Севикяна. Эдгар неплохо пробил в угол, но Дркушич сумел заблокировать удар. Не предвещало ничего и подключение Александрова. Получил он мяч от Михайлова, сместился с левого фланга в центр и по неберущейся траектории мощным ударом уложил мяч в дальний угол – 1:0. Ахнул от неожиданности весь стадион, даже сам Виктор кажется не ожидал от себя такого классного удара.

Этот чудо-гол зарядил уверенностью «Пари НН» и к часу игрового времени хозяева соперника добили. И вновь случился красивый гол после дальнего удара. Дмитрий Рыбчинский пришёл с правого фланга, приблизился к центру и по лекалам Александрова пальнул в дальний угол. Адамов в этот раз мог спасать, даже задел мяч, но пропустил его в сетку – 2:0.

«Сочи» особо отыграться не пытался, ударов в створ ворот так и не накопил, но под занавес матча сделал своё положение совсем безвыходным. Ваня Дркушич кровожадным подкатом в центре поля остановил соперника и получил вторую жёлтую карточку. В формате 11 на 10 «Пари НН» спокойно довёл матч до разгрома. Кротов сместился с левого фланга, приблизился к штрафной площади и пробил в ближний угол. Мяч слегка задел ногу защитника, а затем пролетел под рукой Адамова – 3:0. А довершил избиение гостей Каккоев. Никита замкнул подачу с левого фланга, пробив под перекладину - 4:0. Красивая победа хозяев.

Но выбраться из зоны стыковых матчей нижегородцы не сумели. До «Факела» им одно очко, до «Крыльев» - три балла.