Летом мадридский «Атлетико» усилится защитником польской сборной

Мы уже сообщали об интересе мадридского «Атлетико» к защитнику «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэшу. Но оформить его трансфер сейчас, в январе, не получилось. Теперь речь идет о контракте на следующий сезон, который будет подписан летом. Так полагает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, поделившийся своими сведениями в «Твиттере».

Согласно Transfermarkt, футболист оценивается в 22 миллиона евро, при этом в 2020 году «Астон Вилла» заплатила за него «Ноттингем Форесту» 15,75 миллионов, подписав соглашение до 2025 года. Кэш, хотя и не родился в Польше, имеет польские корни, в 2021 году он получил польский паспорт и уже сыграл два матча за сборную.