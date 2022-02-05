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Летом мадридский «Атлетико» усилится защитником польской сборной

05 Февраля 2022 • 01:46 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
06.02 18:15

Мы уже сообщали об интересе мадридского «Атлетико» к защитнику «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэшу. Но оформить его трансфер сейчас, в январе, не получилось. Теперь речь идет о контракте на следующий сезон, который будет подписан летом. Так полагает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, поделившийся своими сведениями в «Твиттере».

Согласно Transfermarkt, футболист оценивается в 22 миллиона евро, при этом в 2020 году «Астон Вилла» заплатила за него «Ноттингем Форесту» 15,75 миллионов, подписав соглашение до 2025 года. Кэш, хотя и не родился в Польше, имеет польские корни, в 2021 году он получил польский паспорт и уже сыграл два матча за сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2022 Мэтти Кэш
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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