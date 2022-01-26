Хави – агенту Дембеле: «Он играть не будет»

Форвард Усман Дембеле и его роль в «Барселоне» остаются настоящей головной болью для каталонского клуба.

Игрок перестал попадать даже в заявку на матчи и является лишь балластом для зарплатной ведомости «Барселоны». Учитывая финансовые проблемы клуба, руководство желает поскорее пожать руку и пожелать удачи французскому вингеру, но найти заинтересованную сторону – задача не из простых.

Мусса Сиссоко, который является агентом Дембеле, во вторник провёл встречу с Хави, надеясь услышать от тренера «Барселоны» лояльность к игровому времени клиента, надеясь, что это поможет с трудоустройством игрока летом на правах свободного агента.

Но, к несчастью для стороны футболиста, наставник «блаугранас» был максимально откровенным и не в ту сторону, которая могла бы обрадовать француза, дав понять, что если Дембеле не покинет команду в это трансферное окно, то Усман играть не будет.

Сиссоко изо всех сил пытался убедить сторону тренера, что 24-летний вингер может помочь каталонцам, но Хави ответил претензиями касательно недовольства работой игрока на тренировках.

Напомним, что в прессе стала появляться информация о переговорах Дембеле с «ПСЖ».