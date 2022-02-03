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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет опробовать в матчах Лиги Европы 17-летнего голкипера

03 Февраля 2022 • 01:23 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

«Барселона» представила свою заявку на матчи Лиги Европы, в которой клубу предстоит сыграть впервые за много-много лет. Состав команды, которую собрал главный тренер «Барселоны», весьма любопытен - к примеру, в него включен вратарь Андер Астралага, 17-летнее дарование из второй команды «Барсы».

Несмотря на молодость, в нем, как и в юном Доннарумме, которого начали наигрывать в 16 лет, просматриваются великолепные задатки. Рост в 190 см позволяет Астралаге великолепно играть на выходе - именно эту его черту прежде всего отмечают специалисты, уточняет Diario Sport. Также он хорошо играет ногами, что очень важно для «Барсы».

Астралага не является воспитанником клуба, в 2018 году он перебрался сюда из детской команды «Атлетика».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Андер Астралага
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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