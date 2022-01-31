«Барселоне» не удаётся избавиться от Дембеле, он может остаться до конца сезона

Нападающий Усман Дембеле останется в «Барселоне» до конца сезона, несмотря на все усилия избавиться от него. «Барселона» предпринимала попытки продать либо обменять игрока, который в свое время обошелся клубу в более чем 100 миллионов евро. Но, как сообщает французский RMC Sport, все попытки оказались тщетными, и Дембеле останется в клубе до лета, когда его контракт истечет и он сможет уйти в статусе свободного агента.

Скорее всего, теперь он угодит в глубокий запас - именно такой сценарий ему предсказывал наставник «Барселоны» Хави, когда пытался сделать футболиста и его агентов посговорчивее.

В текущем сезоне Усман провел всего лишь шесть матчей в испанском чемпионате.