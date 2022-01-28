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Чемпионат Испании. Ла Лига

Васс: «С детства мечтал играть за «Атлетико»

28 Января 2022 • 22:28 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Новичок «Атлетико» Даниэль Васс поделился своими эмоциями от перехода в стан действующего чемпиона Испании. Оказывается, датчанин уже давно метил оказаться в составе команды Диего Симеоне.

«Когда мне позвонили, то я сразу сказал, что согласен и хочу уйти. С детства мечтал играть за «Атлетико». У клуба отличные фанаты, с нетерпением жду возможности выступать перед ними. Я универсальный футболист, могу сыграть на нескольких позициях. Хочу побеждать и отдаваться до последней минуты», - цитирует Васса издание Marca.

Напомним, что «матрасники» заплатили «Валенсии» два с половиной миллиона евро за трансфер одного из лидеров национальной сборной Дании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Даниэль Васс
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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