Васс: «С детства мечтал играть за «Атлетико»

Новичок «Атлетико» Даниэль Васс поделился своими эмоциями от перехода в стан действующего чемпиона Испании. Оказывается, датчанин уже давно метил оказаться в составе команды Диего Симеоне.

«Когда мне позвонили, то я сразу сказал, что согласен и хочу уйти. С детства мечтал играть за «Атлетико». У клуба отличные фанаты, с нетерпением жду возможности выступать перед ними. Я универсальный футболист, могу сыграть на нескольких позициях. Хочу побеждать и отдаваться до последней минуты», - цитирует Васса издание Marca.

Напомним, что «матрасники» заплатили «Валенсии» два с половиной миллиона евро за трансфер одного из лидеров национальной сборной Дании.