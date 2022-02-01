Обамеянг провёл первую тренировку в качестве игрока «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг провёл свою первую тренировку в новом клубе после перехода в трансферный дедлайн. Напомним, что вчера ночью габонец стал третьим новичком каталонцев после Адама Траоре и Феррана Торреса.

Ранее Обамеянг оказался не нужен «Арсеналу» из-за дисциплинарных нарушений. Сначала «канониры» лишили игрока капитанской повязки, а затем отправили его тренироваться индивидуально, отделив от остальный команды.

Отметим, что главной трансферной целью «Барселоны» на позицию нападающего в январе был Альваро Мората, но сделка с мадридским «Атлетико» так и не состоялась.