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Обамеянг провёл первую тренировку в качестве игрока «Барселоны»

01 Февраля 2022 • 16:55 Комментировать (1)
Барселона
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Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг провёл свою первую тренировку в новом клубе после перехода в трансферный дедлайн. Напомним, что вчера ночью габонец стал третьим новичком каталонцев после Адама Траоре и Феррана Торреса.

Ранее Обамеянг оказался не нужен «Арсеналу» из-за дисциплинарных нарушений. Сначала «канониры» лишили игрока капитанской повязки, а затем отправили его тренироваться индивидуально, отделив от остальный команды.

Отметим, что главной трансферной целью «Барселоны» на позицию нападающего в январе был Альваро Мората, но сделка с мадридским «Атлетико» так и не состоялась.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Roni
01 Февраля 2022 в 17:05
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