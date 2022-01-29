Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри гордится тем, что работает с Хави

29 Января 2022 • 21:12 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Один из самых перспективных молодых игроков испанского чемпионата, хавбек «Барселоны» Педри, наслаждается работой с легендой клуба - Хави. Педри уверен, что при новом тренере «Барселона» наконец-то вернется к тому, чем она должна заниматься всегда - брать трофеи.

- Это гордость, это большая честь - работать с таким тренером. До этого я с ним не было лично знаком, но сейчас вижу - его познания и понимание футбола просто колоссальны. Это лучший наставник для молодой команды и для меня лично. Мы все хотим строить именно то, что он видит на ближайшие годы. Мы будем бороться за трофеи, это и есть «Барселона», - заявил Педри, слова которого приводит Marca.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представила Адама Траоре в качестве нового игрока команды официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Исак замечен в Лондоне – он может перейти в «Арсенал» слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Педри гордится тем, что работает с Хави
20:55 · Испания. Ла Лига
Встреча представителей «Атлетико» и «Барселоны» не увенчалась успехом, мадридцы отказались отдавать Морату слухи
20:28 · Испания. Ла Лига
​Девушка Вальверде ответила фанатам по поводу его игрового времени в «Реале»
20:17 · Италия. Серия А
«Рома» попытается летом подписать лидера «Валенсии» слухи
20:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» готовят новые финансовые схемы – клубы готовы продать половину акций богатым компаниям, чтобы конкурировать с шейхами 1
19:21 · Россия. Премьер-лига
​Transfermarkt спрашивает, отправится ли Захарян в «Реал»
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на 20-летнего защитника «Арсенала» слухи
17:44 · Испания. Ла Лига
​Фекир мог уйти из «Лиона» ради своей бороды
17:19 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг перейдёт в «Барсу» только в том случае, если клуб избавится от Дембеле
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» хочет арендовать полузащитника «Тоттенхэма»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Испанские гранды нацелились на защитника «Челси»
Все новости
Рекомендуем