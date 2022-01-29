Педри гордится тем, что работает с Хави

Один из самых перспективных молодых игроков испанского чемпионата, хавбек «Барселоны» Педри, наслаждается работой с легендой клуба - Хави. Педри уверен, что при новом тренере «Барселона» наконец-то вернется к тому, чем она должна заниматься всегда - брать трофеи.

- Это гордость, это большая честь - работать с таким тренером. До этого я с ним не было лично знаком, но сейчас вижу - его познания и понимание футбола просто колоссальны. Это лучший наставник для молодой команды и для меня лично. Мы все хотим строить именно то, что он видит на ближайшие годы. Мы будем бороться за трофеи, это и есть «Барселона», - заявил Педри, слова которого приводит Marca.