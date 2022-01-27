Мингеса отказался покидать «Барселону»

Недавно сообщалось, что к защитнику «Барселоны» Оскару Мингесе прослеживается предметный интерес со стороны французских клубов. В частности, футболиста активно сватали в «Бордо».

Впрочем, сам испанец принял решение не покидать каталонскую команду в ближайшее будущее. 22-летний игрок, способный сыграть на каждой позиции в обороне, намерен побороться за место в стартовом составе при Хави Эрнандесе, передает Mundo Deportivo.

Помимо предложений из Лиги 1, Мингесу также пыталась взять в аренду «Валенсия». В текущем сезоне на счету защитника 19 матчей за «Барселону» во всех турнирах, по итогам которых он неоднократно подвергался критике.