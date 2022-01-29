Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Васс стал вторым датским игроком в составе «Атлетико»

29 Января 2022 • 22:49 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Мы уже сообщали о новом футболисте мадридского «Атлетико» - датский полузащитник Даниэль Васс после семи лет выступлений в составе «Сельты» и «Валенсии» решил перебраться в столицу Испании. Как ни странно, Васс стал всего лишь вторым датским игроком в истории «Атлетико». Первым в сезоне 2004/2005 был Йеспер Гронкьяер, сыгравший в девятнадцати матчах.

Впрочем, если говорить об испанском футболе в целом, то датчан там хватало - Йон Лауридсен в 80-е годы прошлого столетия сыграл в 272 матчах Ла Лиги в составе «Эспаньола» и «Малаги», на втором месте звезда «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп - 228 матчей.

И вот его практически нагоняет Васс - 224 матча. Четвертое место занимает другой наш современник, Микаэль Крон-Дели, завершивший карьеру лишь пару-тройку лет назад. На его счету 154 матча.

Наконец, пятерку замыкает бывший обладатель «Золотого мяча» Аллан Симонсен, успевший поиграть в свое время за «Барселону», с 98 матчами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Даниэль Васс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
23:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не спешит принимать решение по Луису Суаресу
23:22 · Испания. Ла Лига
Лопетеги изъявил желание надолго задержаться в «Севилье»
22:51 · Испания. Ла Лига
«Рад вернуться, я здесь рос»: Адама Траоре поделился впечатлениями от перехода в «Барселону»
22:49 · Испания. Ла Лига
Васс стал вторым датским игроком в составе «Атлетико»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Понсе прошёл медосмотр в «Эльче», «Спартак» отдаст игрока в аренду до конца сезона слухи
22:30 · Испания. Сегунда
Тренер клуба Сегунды: Нам нужны Месси и Роналду, но они недоступны на рынке 1
22:22 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» приготовила финальное предложение по защитнику «Аякса» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представила Адама Траоре в качестве нового игрока команды официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Исак замечен в Лондоне – он может перейти в «Арсенал» слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Педри гордится тем, что работает с Хави
20:55 · Испания. Ла Лига
Встреча представителей «Атлетико» и «Барселоны» не увенчалась успехом, мадридцы отказались отдавать Морату слухи
20:28 · Испания. Ла Лига
​Девушка Вальверде ответила фанатам по поводу его игрового времени в «Реале»
20:17 · Италия. Серия А
«Рома» попытается летом подписать лидера «Валенсии» слухи
20:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» готовят новые финансовые схемы – клубы готовы продать половину акций богатым компаниям, чтобы конкурировать с шейхами 1
Все новости
Рекомендуем