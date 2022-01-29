Васс стал вторым датским игроком в составе «Атлетико»

Мы уже сообщали о новом футболисте мадридского «Атлетико» - датский полузащитник Даниэль Васс после семи лет выступлений в составе «Сельты» и «Валенсии» решил перебраться в столицу Испании. Как ни странно, Васс стал всего лишь вторым датским игроком в истории «Атлетико». Первым в сезоне 2004/2005 был Йеспер Гронкьяер, сыгравший в девятнадцати матчах.

Впрочем, если говорить об испанском футболе в целом, то датчан там хватало - Йон Лауридсен в 80-е годы прошлого столетия сыграл в 272 матчах Ла Лиги в составе «Эспаньола» и «Малаги», на втором месте звезда «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп - 228 матчей.

И вот его практически нагоняет Васс - 224 матча. Четвертое место занимает другой наш современник, Микаэль Крон-Дели, завершивший карьеру лишь пару-тройку лет назад. На его счету 154 матча.

Наконец, пятерку замыкает бывший обладатель «Золотого мяча» Аллан Симонсен, успевший поиграть в свое время за «Барселону», с 98 матчами.