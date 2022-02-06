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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке: «Симеоне может стать для «Атлетико» своим Алексом Фергюсоном»

06 Февраля 2022 • 12:18 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.30
Через 5 ч. 28 мин.

Сэр Алекс Фергюсон пробыл у руля «Манчестер Юнайтед» 27 лет, полностью изменив статус и место клуба в футбольном мире. Диего Симеоне не так давно отметил десятилетие пребывания у руля «Атлетико», но за это время он также многое изменил в клубе - появилась стабильная борьба за трофеи, две победы в чемпионате Испании, успехи в Лиге Европы, два выхода в финал Лиги чемпионов, при том, что перед этим «Атлетико» выигрывал чемпионат раз лет эдак в 20, а порой даже побирался в Сегунде. Полузащитник «Атлетико», Коке, считает, что Симеоне действительно может стать для мадридцев своего рода Алексом Фергюсоном.

- В «Атлетико» не просто хорошие футболисты, но еще и отличные люди. Это даже важнее. Многие люди не понимают, какая человечная и страстная атмосфера в нашей раздевалке, и создает ее тренер. То, что было показано о нем в документальном фильме - абсолютная правда. Симеоне живет футболом, у него есть все, воля, способности, чтобы стать Фергюсоном мадридского «Атлетико», - считает капитан клуба, слова которого приводит официальный портал поклонников клуба, Vamos.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Коке
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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