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«Челси» провёл переговоры с агентом Дембеле

02 Февраля 2022 • 15:55 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Лондонский «Челси» готовит почву для подписания полузащитника Усмана Дембеле ближайшим летом. Как сообщает The Athletic, «синие» провели переговоры с агентом футболиста, в ходе которых обсудили возможное сотрудничество.

Ранее у «Барселоны» не получилось избавиться от Дембеле во время январского трансферного окна. После этого появились слухи, что клуб может разорвать контракт с игроком. Напомним, что Дембеле отказывается продлевать контракт с «сине-гранатовыми», который заканчивается в конце этого сезона.

Также в услугах француза был заинтересован французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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