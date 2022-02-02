«Челси» провёл переговоры с агентом Дембеле

Лондонский «Челси» готовит почву для подписания полузащитника Усмана Дембеле ближайшим летом. Как сообщает The Athletic, «синие» провели переговоры с агентом футболиста, в ходе которых обсудили возможное сотрудничество.

Ранее у «Барселоны» не получилось избавиться от Дембеле во время январского трансферного окна. После этого появились слухи, что клуб может разорвать контракт с игроком. Напомним, что Дембеле отказывается продлевать контракт с «сине-гранатовыми», который заканчивается в конце этого сезона.

Также в услугах француза был заинтересован французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».