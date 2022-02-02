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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каждый гол Усмана Дембеле обошёлся «Барселоне» в почти шесть миллионов евро

02 Февраля 2022 • 23:44 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

По всей видимости, вингер Усман Дембеле рискует больше не сыграть за «Барселону» до конца сезона, после чего покинет Испанию на правах свободного агента. Француз рассорился с руководством клуба, но не смог перейти в новую команду в январе.

Таким образом, местная пресса начала высчитывать затраты каталонцев на футболиста за четыре с половиной года его пребывания в клубе. Оказалось, что общая сумма за трансфер, зарплату игрока за указанный период и выплату агентских составила 179 миллионов евро.

То есть, каждый гол Дембеле обошелся «сине-гранатовым» в почти шесть миллионов евро, а каждый матч, в которых он редко принимал участие из-за постоянных травм, в полтора миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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