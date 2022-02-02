Каждый гол Усмана Дембеле обошёлся «Барселоне» в почти шесть миллионов евро

По всей видимости, вингер Усман Дембеле рискует больше не сыграть за «Барселону» до конца сезона, после чего покинет Испанию на правах свободного агента. Француз рассорился с руководством клуба, но не смог перейти в новую команду в январе.

Таким образом, местная пресса начала высчитывать затраты каталонцев на футболиста за четыре с половиной года его пребывания в клубе. Оказалось, что общая сумма за трансфер, зарплату игрока за указанный период и выплату агентских составила 179 миллионов евро.

То есть, каждый гол Дембеле обошелся «сине-гранатовым» в почти шесть миллионов евро, а каждый матч, в которых он редко принимал участие из-за постоянных травм, в полтора миллиона евро.