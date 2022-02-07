Дани Алвес: «Сделаем всё, чтобы «Барселона» стала прежней»

Латераль каталонской «Барселоны» Дани Алвес высказался о победе над «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

«Я мечтал вернуться на этот стадион, моя мечта сбылась. Я очень доволен, несмотря на удаление. Футболисты хотят вернуть «Барселону» на то место, которое она заслуживает. Пока команда находится не в лучших кондициях, однако мы много работаем. Будем делать все, чтобы «Барселона» стала прежней», - приводит слова бразильского защитника BarcaTimes в «Твиттере».

«Сине-гранатовые» отпраздновали победу над «матрасниками» со счетом 4:2. Алвес стал автором одного из забитых мячей.