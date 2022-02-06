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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» пропустил четыре мяча в матче чемпионата Испании впервые за последние почти 10 лет

06 Февраля 2022 • 23:38 Комментировать
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» уступил в Барселоне со счетом 2:4, что совершенно непривычно для команды Диего Симеоне, приучившей к своей практически безупречной игре в обороне. В последний раз такое случалось в декабре 2012 года - тогда «Атлетико» также приехал в Барселону и проиграл со счетом 1:4.

Тогда, как и в сегодняшнем матче, «Атлетико» первым открыл счет благодаря усилиям Радамеля Фалькао. Но еще до перерыва Адриано и Серхио Бускетс вывели «Барсу» вперед, а во второй половине матча два гола забил Лионель Месси, и первый визит Симеоне на «Камп Ноу» в качестве тренера закончился крупной неудачей.

С тех пор и до сегодняшнего вечера «Атлетико» четыре гола в матчах чемпионата Испании не пропускал.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне
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окончен Барселона 4:2 Атлетико М 2.40 3.30 3.30
окончен Бетис 0:2 Вильярреал 2.45 3.40 2.90
Идет 56 минута Реал Мадрид 0:0 Гранада 1.30 6.00 10.00
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