«Атлетико» пропустил четыре мяча в матче чемпионата Испании впервые за последние почти 10 лет

Мадридский «Атлетико» уступил в Барселоне со счетом 2:4, что совершенно непривычно для команды Диего Симеоне, приучившей к своей практически безупречной игре в обороне. В последний раз такое случалось в декабре 2012 года - тогда «Атлетико» также приехал в Барселону и проиграл со счетом 1:4.

Тогда, как и в сегодняшнем матче, «Атлетико» первым открыл счет благодаря усилиям Радамеля Фалькао. Но еще до перерыва Адриано и Серхио Бускетс вывели «Барсу» вперед, а во второй половине матча два гола забил Лионель Месси, и первый визит Симеоне на «Камп Ноу» в качестве тренера закончился крупной неудачей.

С тех пор и до сегодняшнего вечера «Атлетико» четыре гола в матчах чемпионата Испании не пропускал.