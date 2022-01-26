Неймар рассказал, что ему было сложно адаптироваться в «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар в документальном фильме от Netflix рассказал, что ему было очень тяжело адаптироваться в каталонской «Барселоне» в 2013 году. По словам бразильца, были моменты, когда он плакал в раздевалке.

«По ходу моего первого сезона в «Барселоне» на меня оказывалось огромное давление. Я не узнавал себя. Я плакал в раздевалке, и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило», – заявил Неймар.

Напомним, что Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время футболист выиграл с каталонским клубом два титула чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и Лигу чемпионов.