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Неймар рассказал, что ему было сложно адаптироваться в «Барселоне»

26 Января 2022 • 18:34 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетико М
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06.02 18:15

Полузащитник «ПСЖ» Неймар в документальном фильме от Netflix рассказал, что ему было очень тяжело адаптироваться в каталонской «Барселоне» в 2013 году. По словам бразильца, были моменты, когда он плакал в раздевалке.

«По ходу моего первого сезона в «Барселоне» на меня оказывалось огромное давление. Я не узнавал себя. Я плакал в раздевалке, и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило», – заявил Неймар.

Напомним, что Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время футболист выиграл с каталонским клубом два титула чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
26 Января 2022 в 18:49
Месси сказал надо больше тренироваться.... А-ха-ха-ха...
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